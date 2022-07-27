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Фанаты «Атлетико» на товарищеском матче с «Нумансией» развернули баннер против Роналду

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Во время товарищеского матча между «Атлетико» и «Нумансией» болельщики мадридской команды развернули на трибунах баннер, посвященный нападающему «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.

На трибуне «Атлетико» появилась растяжка с текстом: «CR7 Not Welcome».

Ранее фан-клуб «Атлетико» выступил с официальным заявлением по поводу возможного перехода в клуб Роналду, в котором выразил недовольство этим трансфером.

Криштиану Роналду
ФК Атлетико
ФК Манчестер Юнайтед
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Фан-клуб «Атлетико» выступил против подписания Роналду
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