Фанаты «Атлетико» на товарищеском матче с «Нумансией» развернули баннер против Роналду

Во время товарищеского матча между «Атлетико» и «Нумансией» болельщики мадридской команды развернули на трибунах баннер, посвященный нападающему «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.

На трибуне «Атлетико» появилась растяжка с текстом: «CR7 Not Welcome».

Atletico Madrid fans held a 'CR7 Not Welcome' sign during their pre-season friendly today pic.twitter.com/6quSQrXnRG — ESPN FC (@ESPNFC) July 27, 2022

Ранее фан-клуб «Атлетико» выступил с официальным заявлением по поводу возможного перехода в клуб Роналду, в котором выразил недовольство этим трансфером.