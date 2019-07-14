Фанаты "Атлетико" испортили табличку Гризманна после его перехода в "Барселону"

Болельщики "Атлетико" выразили свое недовольство трансфером форварда Антуана Гризманна в "Барселону". Фанаты мадридского клуба заклеили стикерами памятную табличку футболиста на стадионе, которую игроки получают за проведение более 100 матчей за команду.

Отметим, что это не первый подобный случай: в феврале болельщики поступили также с табличкой голкипера Тибо Куртуа, когда тот перешел в мадридский "Реал".

Гризманн играл за "Атлетико" с 2014 года, за это время он записал на свой счет 133 гола и 50 голевых передач в 257 встречах.