Фанаты «Атлетико» испортили мемориальную доску Гризманна. Видео

В сети появилось видео, на котором видно, как болельщики «Атлетико» , находясь рядом со стадионом «Ванда Метрополитано», испортили мемориальную доску бывшего форварда мадридской команды Антуана Гризманна, который летом перешел в «Барселону».

Гризманн выступал за «Атлетико» с 2014 по 2019 год. В составе команды становился обладателем Суперкубка Испании (2014), победителем Лиги Европы (2017/18) и обладателем Суперкубка УЕФА (2018).

12 июля Гризманн перешел из «Атлетико» в «Барселону». Каталонцы выплатили мадридцам 120 миллионов евро за 28-летнего француза.