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Сегодня, 07:16

Фанаты «Атлетико» хотят прийти на матч с «Реалом» в масках, чтобы оскорблять Винисиуса

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Винисиус.
Фото Reuters

Активные болельщики «Атлетико» планируют устроить акцию во время матча 8-го тура чемпионата Испании против «Реала», сообщает OK Diario.

По данным источника, фанаты собираются прийти на игру в одноразовых масках, чтобы избежать возможности идентификации и иметь возможность оскорблять форварда «Королевского клуба» Винисиуса. Болельщики активно распространяют расистские высказывания в адрес футболиста и призывают других поклонников «Атлетико» в соцсетях присоединиться к их акции.

Винисиус регулярно сталкивается с оскорблениями со стороны фанатов других клубов. В сентябре футболист заявил, что в Испании большие проблемы с расизмом и призвал отобрать у страны право проведения чемпионата мира-2030.

Матч «Атлетико» — «Реал» пройдет в воскресенье, 29 сентября в Мадриде. Начало игры — в 22.00 (мск).

Винисиус Жуниор
Футбол
ФК Атлетико
ФК Реал
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 И В Н П +/- О
1
 Барселона 7 7 0 0 23-5 21
2
 Реал 7 5 2 0 16-5 17
3
 Атлетик 7 4 1 2 11-7 13
4
 Атлетико 6 3 3 0 10-3 12
5
 Вильярреал 6 3 2 1 12-13 11
6
 Осасуна 7 3 2 2 8-11 11
7
 Мальорка 7 3 2 2 6-5 11
8
 Алавес 7 3 1 3 11-10 10
9
 Сельта 6 3 0 3 14-13 9
10
 Р. Вальекано 7 2 3 2 8-7 9
11
 Жирона 7 2 2 3 8-10 8
12
 Бетис 6 2 2 2 6-6 8
13
 Севилья 7 2 2 3 7-9 8
14
 Эспаньол 6 2 1 3 6-9 7
15
 Леганес 7 1 3 3 4-8 6
16
 Р. Сосьедад 7 1 2 4 3-7 5
17
 Вальядолид 7 1 2 4 3-15 5
18
 Валенсия 7 1 2 4 5-10 5
19
 Хетафе 7 0 4 3 3-6 4
20
 Лас-Пальмас 6 0 2 4 7-12 2
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17.09 20:00
Мальорка – Р. Сосьедад
 1 : 0
19.09 20:00
Леганес – Атлетик
 0 : 2
24.09 20:00
Севилья – Вальядолид
 2 : 1
24.09 20:00
Валенсия – Осасуна
 0 : 0
24.09 22:00
Реал – Алавес
 3 : 2
25.09 20:00
Жирона – Р. Вальекано
 0 : 0
25.09 22:00
Барселона – Хетафе
 1 : 0
26.09 20:00
Лас-Пальмас – Бетис
 - : -
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Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 7
Рафинья

Рафинья

Барселона

 5
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

Реал

 5
П
Ламин Ямаль

Ламин Ямаль

Барселона

 5
Оскар Мингеса

Оскар Мингеса

Сельта

 3
Винисиус Жуниор

Винисиус Жуниор

Реал

 3
И К Ж
Микель Хаурехисар

Микель Хаурехисар

Атлетик

 4 1 2
Марио Мартин

Марио Мартин

Вальядолид

 4 1 1
Ньигес Сауль

Ньигес Сауль

Севилья

 4 1 1
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