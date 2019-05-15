02:51 15 мая | Футбол — Испания

Фанаты "Атлетико" - Гризманну: "Надеемся, ты больше ни минуты не сыграешь за наш клуб"

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Фанатская группировка Frente Atlético на странице в Твиттере отреагировала на объявление об уходе из "Атлетико" нападающего Антуана Гризманна. Француз объявил, что в конце сезона сменит клуб, так как хочет новый вызов.

"Мы надеемся, что ты не будешь играть больше ни одной минуты в футболке "Атлетико", – говорится в сообщении, в конце которого стоит смайлик мыши.

"Атлетико" объявил об уходе Гризманна //
Антуан Гризманн: "Чувствую, что мне нужен новый вызов"

 

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