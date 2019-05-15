Фанаты "Атлетико" - Гризманну: "Надеемся, ты больше ни минуты не сыграешь за наш клуб"

Фанатская группировка Frente Atlético на странице в Твиттере отреагировала на объявление об уходе из "Атлетико" нападающего Антуана Гризманна. Француз объявил, что в конце сезона сменит клуб, так как хочет новый вызов.

"Мы надеемся, что ты не будешь играть больше ни одной минуты в футболке "Атлетико", – говорится в сообщении, в конце которого стоит смайлик мыши.

Esperamos que no juegue ni un minuto más con la camiseta del Atlético de Madrid @Simeone. 🐁 https://t.co/6rDE85OfaS – Frente Atlético (@FA82Oficial) 14 мая 2019 г.

"Атлетико" объявил об уходе Гризманна //

Антуан Гризманн: "Чувствую, что мне нужен новый вызов"