Фанаты аргентинского «Тальереса» призывают Гризманна перейти в их команду

Нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн сфотографировался с футболкой аргентинского «Тальереса», сообщает TyC Sport. Фанаты этой команды призывают 28-летнего француза подписать контракт с «Тальересом» и даже обещают угостить его местным фернетом (вино).

В текущем сезоне Гризманн сыграл в 15 матчах, в которых забил 4 гола и отдал 4 результативные передачи. «Тальерес» после 10 туров чемпионата Аргентины занимает 9 место с 16 очками.