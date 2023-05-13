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Сегодня, 08:11

Фанатов с атрибутикой «Барселоны» не пустят на матч ли лиги с «Эспаньолом»

Виталий Косик
Корреспондент
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Болельщики с атрибутикой «Барселоны» не будут пропущены на матч 34-го тура чемпионата Испании против «Эспаньола», сообщает Marca.

По информации источника, сине-белые решили подобным образом ответить сине-гранатовым за то, что в матче первого круга между командами, «Барселона» не пропустила болельщиков «Эспаньола» на «Камп ноу».

Также комиссия по борьбе с насилием в испанском спорте отмечает эту встречу как особо опасную.

Матч между командами пройдет завтра, 14 мая, начало — 22.00 мск.

Футбол
ФК Барселона
ФК Эспаньол
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Барселона 33 26 4 3 60-11 82
2
 Атлетико 33 21 6 6 60-26 69
3
 Реал 33 21 5 7 69-32 68
4
 Р. Сосьедад 33 18 7 8 43-29 61
5
 Вильярреал 33 16 6 11 47-34 54
6
 Бетис 33 15 7 11 40-37 52
7
 Жирона 33 13 8 12 52-46 47
8
 Атлетик 33 13 8 12 43-33 47
9
 Р. Вальекано 33 12 10 11 40-42 46
10
 Осасуна 33 12 8 13 29-35 44
11
 Севилья 33 12 8 13 41-49 44
12
 Мальорка 34 12 8 14 33-37 44
13
 Сельта 33 10 9 14 38-46 39
14
 Альмерия 33 10 6 17 42-58 36
15
 Кадис 34 8 11 15 26-50 35
16
 Вальядолид 33 10 5 18 30-57 35
17
 Валенсия 33 9 7 17 36-40 34
18
 Хетафе 33 8 10 15 30-42 34
19
 Эспаньол 33 7 10 16 40-56 31
20
 Эльче 33 3 7 23 25-64 16
Результаты / календарь
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38 тур
12.05 22:00
Мальорка – Кадис
 1 : 0
13.05 15:00
Р. Сосьедад – Жирона
 - : -
13.05 17:15
Осасуна – Альмерия
 - : -
13.05 19:30
Вильярреал – Атлетик
 - : -
13.05 22:00
Реал – Хетафе
 - : -
14.05 15:00
Сельта – Валенсия
 - : -
14.05 17:15
Эльче – Атлетико
 - : -
14.05 19:30
Вальядолид – Севилья
 - : -
14.05 22:00
Эспаньол – Барселона
 - : -
15.05 22:00
Бетис – Р. Вальекано
 - : -
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ЖК
Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 19
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 17
Хосе Луис Санмартин Хоселу

Хосе Луис Санмартин Хоселу

Эспаньол

 14
П
Антуан Гризманн

Антуан Гризманн

Атлетико

 12
Винисиус Жуниор

Винисиус Жуниор

Реал

 10
Микель Мерино

Микель Мерино

Реал Сосьедад

 9
И К Ж
Исаак Карселeн

Исаак Карселeн

Кадис

 23 3 3
Луис Фелипе

Луис Фелипе

Бетис

 20 3 2
Флориан Лежен

Флориан Лежен

Райо Вальекано

 29 2 4
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