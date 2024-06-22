Фабрицио Романо: Начо перейдет в «Аль-Кадисию»
Защитник «Реала» Начо Фернандес в ближайшее время может стать игроком «Аль-Кадисии», сообщает журналист Фабрицио Романо в своих соцсетях.
Как отмечает источник, в начале этой недели 34-летний футболист успешно прошел медосмотр перед переходом в команду из Саудовской Аравии. Ожидается, что он подпишет двухлетний контракт с клубом после того, как все документы будут утверждены.
Начо является воспитанником «Реала». За первую команду «сливочных» футболист выступает с 2012 года. За это время защитник сыграл в 364 матчах во всех турнирах, в которых забил 16 голов и отдал десять результативных передач.
Вместе с «Реалом» Начо стал четырехкратным чемпионом Испании и шестикратным победителем Лиги чемпионов.
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15
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|Лас-Пальмас
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17
|Р. Вальекано
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Бетис – Жирона
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Мальорка – Реал
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Лас-Пальмас – Севилья
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Вильярреал – Атлетико
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Валенсия – Барселона
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Сельта – Алавес
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