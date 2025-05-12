Фабрицио Романо: контракт Алонсо с «Реалом» будет рассчитан до 2028 года

Договор «Реала» с тренером Хаби Алонсо будет рассчитан до 2028 года. Об этом рассказал в своем аккаунте в X инсайдер Фабрицио Романо.

Контракт тренера Хаби Алонсо с «Реалом» вступит в силу на клубном чемпионате мира по футболу-2025.

Ранее сообщалось, что Алонсо, который с 2022 года тренировал «Байер», возглавит «Реал» 1 июня 2025 года.

Клубный чемпионат мира пройдет с 15 июня по 13 июля в США.