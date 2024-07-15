Фабрицио Романо: капитан сборной Испании Мората продолжит карьеру в «Милане»

Нападающий сборной Испании и мадридского «Атлетико» Альваро Мората в ближайшее время станет игроком «Милана», сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо в социальных сетях.

Сумма трансфера 31-летнего футболиста составит 13 миллионов евро. Ранее форвардом интересовался саудовский клуб «Аль-Кадисия», однако Мората отказался переезжать на Ближний Восток.

В сезоне-2023/24 Мората провел 32 матча за «Атлетико» в чемпионате Испании, в которых забил 15 голов и сделал четыре результативные передачи. Контракт испанца с «матрасниками» рассчитан до лета 2026 года. Рыночная стоимость нападающего оценивается в 16 миллионов евро по данным портала Transfermarkt.