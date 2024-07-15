Фабрицио Романо: капитан сборной Испании Мората продолжит карьеру в «Милане»
Нападающий сборной Испании и мадридского «Атлетико» Альваро Мората в ближайшее время станет игроком «Милана», сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо в социальных сетях.
Сумма трансфера 31-летнего футболиста составит 13 миллионов евро. Ранее форвардом интересовался саудовский клуб «Аль-Кадисия», однако Мората отказался переезжать на Ближний Восток.
В сезоне-2023/24 Мората провел 32 матча за «Атлетико» в чемпионате Испании, в которых забил 15 голов и сделал четыре результативные передачи. Контракт испанца с «матрасниками» рассчитан до лета 2026 года. Рыночная стоимость нападающего оценивается в 16 миллионов евро по данным портала Transfermarkt.
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|Барселона
|0
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|0
|0-0
|0
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3
|Жирона
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Атлетико
|0
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|0
|0
|0-0
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5
|Атлетик
|0
|0
|0
|0
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|Р. Сосьедад
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|0
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8
|Вильярреал
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|Валенсия
|0
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|0
|0
|0-0
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10
|Алавес
|0
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|0-0
|0
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11
|Осасуна
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Хетафе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Сельта
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Севилья
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Мальорка
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Лас-Пальмас
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Р. Вальекано
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Леганес
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Вальядолид
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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20
|Эспаньол
|0
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|0
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|0
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|15.08
|20:00
|
Атлетик – Хетафе
|- : -
|15.08
|22:30
|
Бетис – Жирона
|- : -
|16.08
|20:00
|
Сельта – Алавес
|- : -
|16.08
|22:30
|
Лас-Пальмас – Севилья
|- : -
|17.08
|20:00
|
Осасуна – Леганес
|- : -
|17.08
|22:30
|
Валенсия – Барселона
|- : -
|18.08
|20:00
|
Р. Сосьедад – Р. Вальекано
|- : -
|18.08
|22:30
|
Мальорка – Реал
|- : -
|19.08
|20:00
|
Вальядолид – Эспаньол
|- : -
|19.08
|22:30
|
Вильярреал – Атлетико
|- : -
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