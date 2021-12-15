Фабрегас поддержал Агуэро, завершившего карьеру из-за проблем со здоровьем

Полузащитник «Монако» Сеск Фабрегас обратился к нападающему Серхио Агуэро, который принял решение завершить карьеру.

«Как сложно было отобрать у тебя мяч, Кун. Очень грустно видеть, что ты уходишь из-за таких обстоятельств. Гордись всем, чего ты достиг, потому что это потрясающе. Теперь радуйся жизни. Крепко обнимаю», — написал Фабрегас в Twitter.

Que dif?cil era quitarte la pelota Kun! Muy triste tenerte que ver retirarte por estas circunstancias. Si?ntete orgulloso de todo lo que has logrado porque es una pasada.

Ahora a disfrutar de la vida.

Un abrazo fuerte y enhorabuena por todo. ???? @aguerosergiokun pic.twitter.com/kQbTXO7obR — Cesc F?bregas Soler (@cesc4official) December 15, 2021

Агуэро завершил карьеру из-за проблем со здоровьем. 30 октября он не смог доиграть матч ла лиги «Барселона» — «Алавес» (1:1) из-за болей в груди. Ему диагностировали сердечную аритмию.