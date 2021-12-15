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Фабрегас поддержал Агуэро, завершившего карьеру из-за проблем со здоровьем

15 декабря, 23:57
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Полузащитник «Монако» Сеск Фабрегас обратился к нападающему Серхио Агуэро, который принял решение завершить карьеру.

«Как сложно было отобрать у тебя мяч, Кун. Очень грустно видеть, что ты уходишь из-за таких обстоятельств. Гордись всем, чего ты достиг, потому что это потрясающе. Теперь радуйся жизни. Крепко обнимаю», — написал Фабрегас в Twitter.

Агуэро завершил карьеру из-за проблем со здоровьем. 30 октября он не смог доиграть матч ла лиги «Барселона» — «Алавес» (1:1) из-за болей в груди. Ему диагностировали сердечную аритмию.

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Екатерина Савостина все материалы автора

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