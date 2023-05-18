Капелло: «Анчелотти стоит подумать о предложении Бразилии. Сейчас есть команды сильнее «Реала»

Известный итальянский тренер Фабио Капелло поделился мнением о будущем главного тренера «Реала» Карло Анчелотти.

В ответном матчей 1/2 финала Лиги чемпионов мадридский клуб проиграл «Манчестер Сити» (0:4) в завершил свое выступление в турнире.

«Анчелотти должен принять предложение сборной Бразилии. Это очень тяжелое поражение для «Реала». Теперь, может быть, ему стоит подумать о предложении Бразилии, и, возможно, на данном этапе его стоит рассмотреть, потому что на сегодняшний день есть более сильные команды [чем «Реал»]. Если хочешь завершить карьеру победой в таком турнире, как чемпионат мира, вот твой шанс», — приводит слова Капелло RMC Sport.

Ранее сообщалось, что Федерация футбола Бразилии выставила Анчелотти крайний срок 25 мая, когда он должен будет принять или отвергнуть предложение возглавить сборную Бразилии.