Ежи Дудек: «Месси был провокатором, как вся «Барселона» и Гвардьола»

Бывший вратарь «Реала» Ежи Дудек в автобиографии в резкой форме отозвался о капитане «Барселоны» Лионеле Месси. По словам польского голкипера, аргентинец и вся «Барса» провоцировали соперников во время матчей.

— Он был неприятным провокатором, так же как вся «Барселона» и Пеп Гвардьола, — цитирует Marca Дудека. — Они всегда были готовы провоцировать и могли желать это в совершенстве. Это причиняло боль Жозе Моуринью и всей команде. Я видел, как Месси говорит очень грубые вещи Пепе и Серхио Рамосу, вещи, которые не ожидаешь услышать от такого тихого и с виду приятного человека.

Роналду высокомерен, но за пределами поля он нормальный парень. Как и Рауль, он эгоцентричен, обладает невероятным характером бойца и победителя. Оба предпочитали выиграть 2:1 и забить, чем 5:0 с голами других.

Дудек выступал за «Реал» с 2007 по 2011 год. За четыре сезона он провел 2 матча в ла лиге и 10 игр — в остальных турнирах.