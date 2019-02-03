"Эйбар" - "Жирона": видеотрансляция матча - в 20.30

В матче 22-го тура чемпионата Испании по футболу в воскресенье, 3 февраля, "Эйбар" принимает "Жирону".

"Эйбар" занимает 11-е место в турнирной таблице, имея в активе 26 очков. У "Жироны" 24 очка и 15-е место.

Компания Winline предлагает следующие коэффициенты на матч: победа хозяев - 1.69, ничья - 3,85, победа гостей - 5.02.

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Следить за матчем "Эйбар" – "Жирона" вы можете на сайте "СЭ" в прямом эфире с помощью видеотрансляции на этой странице. Начало – в 20.30 (время московское).

"Эйбар" – "Жирона": чемпионат Испании по футболу, ла лига, 22-й тур, 3 февраля 2019, онлайн-трансляция матча, начало – 20.30 (мск)

Чемпионат Испании по футболу: турнирная таблица ла лиги, календарь и результаты матчей