«Эйбар» вырвал победу в матче с «Вильярреалом», «Мальорка» и «Осасуна» сыграли вничью

Завершились два матча 11-го тура чемпионата Испании.

«Эйбар» обыграл «Вильярреал» (2:1). Победный гол в концовке матча провел Фабиан Орельяна. «Мальорка» и «Осасуна» сыграли вничью (2:2).

«Вильярреал» с 17-ю очками занимает седьмое место. На девятой позиции «Осасуна» — 15 очков. У «Мальорки» 11 очков и 17-е место. «Эйбар» с 12-ю очками на 15-й позиции.

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11-й тур

«Эйбар» — «Вильярреал» — 2:1 (0:0)

Голы: Кике, 62 (1:0). Морено, 88 (1:1). Орельяна, 90+5 (2:1).

«Эйбар»: Дмитрович, Хосе Анхель, Арбилья, Оливейра, Диоп (Экспосито, 68), Эскаланте, Орельяна, Кике (Педро Леон, 88), Серхио Энрич (Шарлес, 72), Инуи, Де Бласис.

«Вильярреал»: Серхио Асенхо, Альбиоль, Марио Гаспар, Пау Торрес, Кинтилья, Иборра, Тригерос (Морено, 67), Замбо (Касорла, 73), Онтиверос (Мойсес Гомес, 63), Токо-Экамби, Чиквуэзе.

Предупреждения: Замбо, 15. Иборра, 74. Кинтилья, 79.

Судья: Куадра Фернандес (Испания).

31 октября. Эйбар. Стадион «Ипуруа»

«Мальорка» — «Осасуна» — 2:2 (1:0)

Голы: Джуниор, 21 — с пенальти (1:0). Кардона, 69 (1:1). Севилья, 75 — с пенальти (2:1). Р.Гарсия, 77 (2:2).

«Мальорка»: Рейна, Райльо, Вальент, Агбеньеню, Гамес, Севилья, Фебас (Трайковски, 76), Родригес (Пратс, 81), Баба, Джуниор (Салибюр, 64), Будимир.

«Осасуна»: Мартинес, Ронкалья, Эступиньян, Дав.Гарсия, Эрнандес, Брашанац, Торрес (Мерида, 62), Р.Гарсия, Монкайола, Брандон (Переа, 78), Кардона (Авила, 89).

Предупреждения: Брандон, 15. Эступиньян, 34. Дав.Гарсия, 53. Баба, 55. Эрнандес, 63. Ронкалья, 75.

Судья: Кордеро Вега (Испания).

31 октября. Пальма-де-Мальорка. Стадион «Иберостар».

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