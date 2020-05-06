«Эйбар» возобновит тренировки на базе с субботы

«Эйбар» возобновит тренировки на клубной базе с субботы, 9 мая, сообщает пресс-служба команды.

В заявлении на официальном сайте клуба говорится, что с сегодняшнего дня футболисты и персонал будут проходить медицинские тесты, которые положены по медицинскому протоколу. Сообщается, что игроки будут заниматься индивидуально.

Los jugadores del Eibar empiezan el s?bado los entrenamientos individuales en Atxabalpe, cuyas instalaciones han sido desinfectadas hoy.



?https://t.co/haaFBumSbI pic.twitter.com/R3kDDwPm2W — SD Eibar (@SDEibar) May 5, 2020

По последним данным, в Испании 250 561 случай заражения коронавирусом. Зафиксировано 25 613 летальных исходов, выздоровели 154 718 человек.