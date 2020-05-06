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«Эйбар» возобновит тренировки на базе с субботы

12:17
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«Эйбар» возобновит тренировки на клубной базе с субботы, 9 мая, сообщает пресс-служба команды.

В заявлении на официальном сайте клуба говорится, что с сегодняшнего дня футболисты и персонал будут проходить медицинские тесты, которые положены по медицинскому протоколу. Сообщается, что игроки будут заниматься индивидуально.

По последним данным, в Испании 250 561 случай заражения коронавирусом. Зафиксировано 25 613 летальных исходов, выздоровели 154 718 человек.

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