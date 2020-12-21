Голы Бензема и Модрича помогли «Реалу» обыграть «Эйбар»

«Реал» победил «Эйбар» (3:1) в матче 14-го тура чемпионата Испании.

В составе хозяев отличился Кике. У гостей забивали Карим Бензема, Лука Модрич и Лукас Васкес.

«Реал» набрал 29 очков и на данный момент занимает второе место. Столько же у лидирующего «Атлетико», имеющего два матча в запасе. «Эйбар» на 14-м месте — 15 очков.

Чемпионат Испании. Ла лига

14-й тур

«Эйбар» — «Реал» — 1:3 (1:2)

Голы: Бензема, 6 (0:1). Модрич, 13 (0:2). Кике Гарсия, 28 (1:2). Васкес, 90+2 (1:3).

«Эйбар»: Дмитрович, Бигас, Арбилья, Родригес, Диоп (Альварес, 82), Экспосито, Посо, Кике Гарсия (Арьета, 83), Инуи (Педро Леон, 72), Муто, Хиль.

«Реал»: Куртуа, Серхио Рамос, Варан, Карвахаль, Менди, Модрич (Вальверде, 72), Кроос, Каземиру, Бензема, Васкес, Родригу (Асенсио, 72).

Предупреждение: Арбилья, 43.

Судья: Мунуэра Монтеро.

20 декабря. Эйбар. Стадион «Ипуруа».