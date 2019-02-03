"Эйбар" разгромил "Жирону" благодаря дублю Диаса

"Эйбар" с разгромным счетом обыграл "Жирону" в матче 22-го тура чемпионата Испании (3:0). Дублем отметился нападающий Шарлес Диас.

"Эйбар" занимает 10-е место в турнирной таблице, имея в активе 29 очков. "Жирона" с 24 баллами располагается на 15-й строчке.

Чемпионат Испании

Лига 1

22-й тур

"Эйбар" - "Жирона" - 3:0 (1:0)

Голы: Пенья, 37 (1:0). Шарлес, 46 (2:0). Шарлес, 57 - с пенальти (3:0).

"Эйбар": Дмитрович, Рамис, Хосе Анхель, Пенья, Арбилья, Кукурелья, Диоп (Альварес, 83), Хоан Хордан (Эскаланте, 66), Орельяна, Серхио Энрич, Шарлес (Кике, 73).

"Жирона": Буну, Рауль Гарсия, Хонас Ромалью, Алькала, Хуанпе (Порро, 63), Порту, Алейкс Гарсия (Лосано, 63), Пере Понс, Гранель (Дуглас Луис, 76), Стуани, Фернандес.

Предупреждения: Алькала, 9. Диоп, 41. Кукурелья, 90+2.

Судья: Гонсалес Гонсалес.

03 февраля. Эйбар. Стадион "Municipal de Ipurua".

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