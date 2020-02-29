«Эйбар» разгромил «Леванте», 35-летний Шарлес сделал дубль и не забил пенальти

«Эйбар» разгромил «Леванте» в матче 26-го тура чемпионата Испании — 3:0. Дубль оформил 35-летний форвард Шарлес. Бразилец мог оформить хет-трик, но не реализовал пенальти.

Чемпионат Испании

Лига 1

26-й тур

«Эйбар» — «Леванте» — 3:0 (1:0)

Голы: Шарлес, 27 (1:0). Шарлес, 48 (2:0). Орельяна, 84 (3:0).

Нереализованный пенальти: Шарлес, 72 (вратарь)

«Эйбар»: Йоэль, Хосе Анхель, Бигас, Арбилья, Оливейра, Диоп, Кристофоро, Педро Леон (Де Бласис, 84), Орельяна, Серхио Энрич (Кике, 88), Шарлес (Эскаланте, 78).

«Леванте»: Фернандес, Тоньо, Бруно Гонсалес, Постиго, Мирамон, Кампанья, Вукчевич (Мелеро, 67), Барди, Рохер, Моралес, Майораль (Леон, 67).

Предупреждения: Серхио Энрич, 50. Орельяна, 60. Хосе Анхель, 62. Мирамон, 71. Постиго, 72.

Судья: Гонсалес Фуэртес.

29 февраля. Эйбар. Стадион «Ипуруа».