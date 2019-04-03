"Эйбар" победил "Райо Вальекано", "Уэска" и "Сельта" сыграли вничью

"Эйбар" обыграл "Райо Вальекано" в матче 30-го тура чемпионата Испании (2:1). Победный гол забил нападающий Педро Леон.

"Эйбар" набрал 39 очков и поднялся на 10-е место в турнирной таблице. "Райо Вальекано" с 24 баллами располагается на предпоследней строчке.

В другом матче "Уэска" дома сыграла вничью с "Сельтой" (3:3). Хозяева остались на последнем месте, имея в активе 23 очка. Гости с 29 баллами располагаются на 18-й строчке.

Чемпионат Испании

Лига 1

30-й тур

"Эйбар" - "Райо Вальекано" - 2:1 (0:1)

Голы: Посо, 40 (0:1). Шарлес, 64 (1:1). Педро Леон, 73 (2:1).

"Эйбар": Дмитрович, Рамис, Хосе Анхель, Пенья, Оливейра, Диоп (Эскаланте, 69), Альварес (Хоан Хордан, 46), Орельяна, Кике (Педро Леон, 46), Шарлес, Кардона.

"Райо Вальекано": Димитриевски, Амат, Тито (Хави Герра, 75), Ба, Алекс Морено, Марио Суарес, Медран (Эмбарба, 84), Посо, Бебе, Альваро Гарсия (Какюта, 82), Рауль де Томас.

Предупреждения: Диоп, 51. Пенья, 74. Алекс Морено, 75. Амат, 86.

Судья: Ундиано Мальенко.

3 апреля. Эйбар. Стадион "Municipal de Ipurua".

"Уэска" - "Сельта" - 3:3 (0:1)

Голы: Мендес, 14 (0:1). Аспас, 57 (0:2). Гальего, 63 (1:2). Авила, 71 (2:2). Пулидо, 73 (3:2). Будебуз, 81 (3:3).

"Уэска": Сантамария, Эчейта, Пулидо, Мантовани, Мусто (Феррейро, 35), Мойсес Гомес, Эррера (Гальего, 58), Ривера, Авила (Мелеро, 77), Кучо, Галан.

"Сельта": Рубен Бланко, Кабраль, Мальо, Оласа, Худт, Окай Йокушлу, Лоботка, Буфаль (Хосабед Санчес, 90), Мендес (Будебуз, 20), Аспас (Эмре Мор, 82), Гомес.

Предупреждения: Мендес, 17. Пулидо, 25. Оласа, 52. Эчейта, 55. Эмре Мор, 88.

Судья: Кордеро Вега.

3 апреля. Уэска. Стадион "El Alcoraz".

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