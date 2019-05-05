"Эйбар" обыграл "Бетис" (1:0) в матче 36-го тура чемпионата Испании. Единственный гол в этой встрече забил защитник Хосе Анхель Вальдес.

"Эйбар" с 46 очками занимает 11-е место в ла лиге. "Бетис" с 44 баллами располагается на 13-й строчке.

Чемпионат Испании. Лига 1

36-й тур

"Эйбар" – "Бетис" – 1:0 (1:0)

Гол: Хосе Анхель, 45+1.

Нереализованный пенальти: Ло Сельсо, 68 (вратарь)

"Эйбар": Дмитрович, Рамис, Хосе Анхель (Калавера, 90+3), Кукурелья, Альварес, Хоан Хордан, Эскаланте, Педро Леон (Оливейра, 62), Орельяна, Серхио Энрич (Кике, 84), Де Бласис.

"Бетис": Хоэль Роблес, Бартра, Феддаль, Франсис Герреро (Лайнес, 74), Фирпо, Гуардадо (Виллиам Карвалью, 81), Каптум (Хесе, 84), Ло Сельсо, Хоакин, Тельо, Лорен Морон.

Предупреждения: Бартра, 54. Тельо, 58. Рамис, 67. Хосе Анхель, 79. Эскаланте, 87.

Судья: Иглесиас Вильянуэва (Испания).

5 мая. Эйбар. Стадион "Municipal de Ipurua".