«Эйбар» обыграл «Вальядолдид», забив победный гол на 90-й минуте
«Эйбар» вырвал победу у «Вальядолида» в матче 5-го тура ла лиги. Победный мяч гости провели на 90-й минуте. Для «Эйбара» победа стала первой в сезоне.
Чемпионат Испании
Лига 1
5-й тур
«Вальядолид» — «Эйбар» — 1:2 (1:1)
Голы: Бургос, 29 — с пенальти (0:1). Вилья, 37 (1:1). Родригес, 90 (1:2).
Нереализованный пенальти: Гвардьола, 48 (вратарь)
«Вальядолид»: Роберто, Начо Мартинес, Эль-Ямик, Санчес, Л.Перес, Сан Эметерио (В.Рубио, 90), Э.Перес, Орельяна (Оскар Плано, 65), Гвардьола (Вайссман, 65), Вилья (Эрвиас, 78), Маркос Андре.
«Эйбар»: Дмитрович, Корреа, Оливейра, Бургос, Родригес, Рафа Суариш, Диоп, Альварес, Инуи (Арбилья, 88), Муто (Экспосито, 76), Менди (Кике Гарсия, 62).
Предупреждения: Сан Эметерио, 23. Эль-Ямик, 31. Менди, 55. Бургос, 59. Корреа, 90.
Удаление: Диоп, 73.
Судья: Диас де Мера Эскудерос (Испания).
3 октября. Вальядолид. Стадион «Хосе Соррилья».
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/spain/laleague/2019-2020/