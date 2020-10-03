«Эйбар» обыграл «Вальядолдид», забив победный гол на 90-й минуте

«Эйбар» вырвал победу у «Вальядолида» в матче 5-го тура ла лиги. Победный мяч гости провели на 90-й минуте. Для «Эйбара» победа стала первой в сезоне.

Чемпионат Испании

Лига 1

5-й тур

«Вальядолид» — «Эйбар» — 1:2 (1:1)

Голы: Бургос, 29 — с пенальти (0:1). Вилья, 37 (1:1). Родригес, 90 (1:2).

Нереализованный пенальти: Гвардьола, 48 (вратарь)

«Вальядолид»: Роберто, Начо Мартинес, Эль-Ямик, Санчес, Л.Перес, Сан Эметерио (В.Рубио, 90), Э.Перес, Орельяна (Оскар Плано, 65), Гвардьола (Вайссман, 65), Вилья (Эрвиас, 78), Маркос Андре.

«Эйбар»: Дмитрович, Корреа, Оливейра, Бургос, Родригес, Рафа Суариш, Диоп, Альварес, Инуи (Арбилья, 88), Муто (Экспосито, 76), Менди (Кике Гарсия, 62).

Предупреждения: Сан Эметерио, 23. Эль-Ямик, 31. Менди, 55. Бургос, 59. Корреа, 90.

Удаление: Диоп, 73.

Судья: Диас де Мера Эскудерос (Испания).

3 октября. Вальядолид. Стадион «Хосе Соррилья».