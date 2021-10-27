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«Эйбар» объявил о переходе Льоренте

16:07
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Испанский форвард Фернандо Льоренте будет выступать за «Эйбар», сообщает 27 октября официальный Twitter клуба. Стороны достигли принципиальной договоренности о переходе.

36-летний футболист перешел в «Эйбар» на правах свободного агента. Его предыдущим клубом был «Удинезе». Его нынешняя команда выступает во втором испанском дивизионе.

Ранее игрок также выступал за «Наполи», «Тоттенхэм», «Суонси», «Ювентус», «Севилью», «Атлетик» и «Басконию».

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Евгений Петров все материалы автора

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