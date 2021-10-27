«Эйбар» объявил о переходе Льоренте
16:07
Испанский форвард Фернандо Льоренте будет выступать за «Эйбар», сообщает 27 октября официальный Twitter клуба. Стороны достигли принципиальной договоренности о переходе.
Agreement in principle for the signing of Fernando Llorente @llorentefer19 https://t.co/haKhqs1Yh2— SD Eibar ??? (@SDEibarEN) October 27, 2021
36-летний футболист перешел в «Эйбар» на правах свободного агента. Его предыдущим клубом был «Удинезе». Его нынешняя команда выступает во втором испанском дивизионе.
Ранее игрок также выступал за «Наполи», «Тоттенхэм», «Суонси», «Ювентус», «Севилью», «Атлетик» и «Басконию».
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