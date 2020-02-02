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«Эйбар» и «Бетис» сыграли вничью

18:03
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«Эйбар» и «Бетис» в матче 22-го тура чемпионата Испании сыграли вничью — 1:1.

Чемпионат Испании

Лига 1

22-й тур

«Эйбар» — «Бетис» — 1:1 (1:1)

Голы: Фекир, 7 (0:1). Орельяна, 15 — с пенальти (1:1).

«Эйбар»: Дмитрович, Хосе Анхель, Бигас, Техеро (Арбилья, 68), Бургос, Диоп (Кристофоро, 84), Экспосито, Педро Леон (Де Бласис, 75), Орельяна, Серхио Энрич, Инуи.

«Бетис»: Хоэль Роблес, Бартра, Манди, Алекс Морено, Гонсалес (Родригес, 82), Эмерсон, Каналес, Фекир, Аленья, Хоакин (Лорен Морон, 70), Борха Иглесиас (Тельо, 88).

Предупреждения: Гонсалес, 14. Орельяна, 18. Барраган, 22. Бургос, 33.

Судья: Мартинес Мунуэра (Испания).

2 февраля. Эйбар. Стадион «Ипуруа».

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/spain/laleague/2019-2020/

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