«Эйбар» вдесятером удержал ничью с «Хетафе»

«Эйбар» сыграл вничью с «Хетафе» в матче 10-го тура чемпионата Испании — 0:0.

Хозяева смогли удержать ничейный результат, несмотря на удаление нападающего Кике Гарсии.

«Эйбар» занимает 14-е место в турнирной таблице с 10 очками, «Хетафе» идет на 8-й строчке с 12 очками.

Чемпионат Испании. Лига 1

10-й тур

«Эйбар» — «Хетафе» — 0:0

«Эйбар»: Дмитрович, Бигас, Корреа, Арбилья, Оливейра, Диоп, Экспосито (Альварес, 90+6), Педро Леон (Посо, 62), Кике Гарсия, Муто (Серхио Энрич, 77), Хиль.

«Хетафе»: Сория, Ньом (Анхель, 61), Суарес, Даконам, Оливера, Чема, Тимор, Арамбарри, Кукурелья, Мата, Кучо Эрнандес.

Предупреждения: Ньом, 28. Диоп, 45. Кике Гарсия, 58. Мата, 79. Оливера, 86. Чема, 90+1.

Удаление: Кике Гарсия, 88.

Судья: Гонсалес Фуэртес (Испания).

22 ноября. Эйбар. Стадион «Ипуруа».