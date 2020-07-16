«Эйбар» дома обыграл «Вальядолид»

«Эйбар» победил «Вальядолид» (3:1) в матче 37-го тура чемпионата Испании.

В составе победителей отличились Педро Бигас, Такаси Инуи и Паоло Де Бласис. У гостей сначала реализовал пенальти, но затем все же забил Серхи Гвардьола.

«Эйбар» набрал 42 очка и занимает 13-е место. «Вальядолид» на 15-м месте -39 очков. В заключительном, 38-м туре, «Вальядолид» примет «Бетис», а «Эйбар» на выезде сыграет с «Вильярреалом».

Чемпионат Испании. Ла лига

37-й тур

«Эйбар» — «Вальядолид» — 3:1 (2:0)

Голы: Бигас, 21 (1:0). Инуи, 28 (2:0). Гвардьола, 71 (2:1). Де Бласис, 90+2 — с пенальти (3:1).

Нереализованный пенальти: Гвардьола, 71 (вратарь)

«Эйбар»: Йоэль, Бигас, Оливейра (Бургос, 48), Техеро, Рафа Суариш, Альварес (Диоп, 46), Экспосито, Педро Леон (Кристофоро, 79), Кике (Серхио Энрич, 79), Инуи (Шарлес, 65), Де Бласис.

«Вальядолид»: Каро (Перес, 65), Кико Оливас (Антоньито, 32), Начо Мартинес, Санчес, Мойяно, Сан Эметерио, Фернандес, Эрвиас (Гарсия, 61), Рамирес, Энес Унал, Вилья (Гвардьола, 46).

Предупреждения: Рафа Суариш, 17. Альварес, 24. Бургос, 68. Де Бласис, 90+4.

Судья: Сото Градо.

16 июля. Эйбар. Стадион «Ипуруа».