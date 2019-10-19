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«Эйбар» — «Барселона»: составы команд

13:10

Стали известны составы «Эйбара» и «Барселоны» на матч чемпионата Испании. В атаке каталонцев сыграют Лионель Месси, Луис Суарес и Антуан Гризманн.

«Эйбар»: Дмитрович — де Блазис, Паулу Оливейра, Арбилья, Коте — Орельяна, Дьоп, Серхио Альварес, Педро Леон — Серхи Энрих, Шарлес.

Запасные — Хоэль, Инуи, Кике, Техеро, Эспосито, Бигас, Кике Гонсалес.

«Барселона»: тер Штеген, Серхи Роберто, Юмтити, Лангле, Альба — Френки де Йонг, Бускетс, Артур — Месси, Суарес, Гризманн.

Запасные — Нету, Семеду, Тодибо, Видаль, Ракитич, Карлес Перес, Фати.

Игра начнется в 14.00 по московскому времени.

Трансляция матча «Эйбар» — «Барселона»

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