«Эйбар» арендовал форварда киевского «Динамо»
19:22
«Эйбар» взял в аренду нападающего киевского «Динамо» Франа Соля, сообщает 7 июля официальный сайт клуба.
Соглашение действует до конца сезона-2020/2021. 29-летний испанец в прошлом сезоне играл на правах аренды за «Тенерифе». В 37 матчах сегунды он забил десять мячей при двух голевых передачах.
«Эйбар» по итогам прошлого сезона вылетел из ла лиги, заняв последнее место.
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