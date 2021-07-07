«Эйбар» арендовал форварда киевского «Динамо»

«Эйбар» взял в аренду нападающего киевского «Динамо» Франа Соля, сообщает 7 июля официальный сайт клуба.

Соглашение действует до конца сезона-2020/2021. 29-летний испанец в прошлом сезоне играл на правах аренды за «Тенерифе». В 37 матчах сегунды он забил десять мячей при двух голевых передачах.

«Эйбар» по итогам прошлого сезона вылетел из ла лиги, заняв последнее место.