«Эвертон» и «Вулверхэмптон» интересуются Пепе

Форвард «Вильярреала» Николя Пепе может вернуться в Англию, сообщает Foot Mercato.

По сведениям источника, на 29-летнего ивуарийца, у которого заканчивается летом контракт, претендуют «Эвертон» и «Вулверхэмптон».

В текущем сезоне Пепе провел 23 матча, в которых забил 2 гола и сделал 4 результативные передачи.