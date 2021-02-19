«Эвертон» и «Наполи» претендуют на Лукаса Васкеса
10:25
Нападающий «Реала» Лукас Васкес может продолжить карьеру в «Эвертоне» или «Наполи», сообщает Todofichajes.
По информации источника, оба клуба рассматривают возможность подписания 29-летнего испанца, чей контракт с «Королевским клубом» истекает в июне 2021 года, на правах свободного агента. Сообщается, что на футболиста также претендуют «Валенсия» и «Севилья».
В сезоне-2020/21 Васкес провел 24 матча за «Реал», на его счету 2 гола и 5 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 15 миллионов евро.
Дополнительная информация:
https://www.todofichajes.com/lucas-vazquez-jugador-clave-para-zidane-con-los-dias-contados-en-el-real-madrid/
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