«Эвертон» и «Наполи» претендуют на Лукаса Васкеса

Нападающий «Реала» Лукас Васкес может продолжить карьеру в «Эвертоне» или «Наполи», сообщает Todofichajes.

По информации источника, оба клуба рассматривают возможность подписания 29-летнего испанца, чей контракт с «Королевским клубом» истекает в июне 2021 года, на правах свободного агента. Сообщается, что на футболиста также претендуют «Валенсия» и «Севилья».

В сезоне-2020/21 Васкес провел 24 матча за «Реал», на его счету 2 гола и 5 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 15 миллионов евро.