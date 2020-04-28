Это'О считает, что невозможно превзойти наследие Месси в «Барселоне»

Бывший нападающий «Анжи», «Барселоны», «Интера» и сборной Камеруна по футболу Самюэль Это'О поделился мнением о Лионеле Месси. Они вместе выступали за каталонцев.

— Мы уже тогда знали, что Месси однажды станет тем, кем стал, — приводит слова камерунца Goal. — Я очень счастлив, потому что он добился этого своим собственным тяжелым трудом.

Совсем не изменился. Тот же хороший человек, которого я знал тогда и которого все еще знаю. Недавно он сказал, что благодаря моему совету его карьера изменилась. Горжусь и счастлив видеть историю, которую он написал, она еще не закончилась. Будет очень трудно, даже невозможно превзойти его наследие.

Самое главное для меня — это его характер. Все его ценят, обожают как игрока. Замечательный парень, горжусь тем, что все еще нахожусь среди его друзей.