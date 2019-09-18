Это'О рассказал, как проходил его переход из «Мальорки» в «Барселону»

Экс-нападающий «Барселоны» Самюэль Это'О рассказал, как проходил его трансфер из «Мальорки» в каталонский клуб.

— Когда я играл в «Мальорке», ее возглавлял Луис Арагонес, — вспомнил Это'О в интервью Mundo Deportivo. — Однажды он подошел ко мне и сказал, что если я хочу стать великим игроком, мой этап здесь должен скоро закончиться. Я подумал, что говорит дедушка? Но он позвонил директору «Барселоны» Чики Бегиристайну, после чего сказал ему: «если вы хотите сделать «Барсу» лучшим клубом мира, вы должны взять Самюэля». Бегиристайн, видимо, подумал, что Арагонес что-то курнул, но президент «Барселоны» Лапорта серьезно отнесся к его совету. Лапорта очень уважал и слушал Луиса.

Это'О выступал за «Барселону» с 2004 по 2009 годы. В составе сине-гранатовых камерунец стал трехкратным чемпионом Испании, двукратным обладателем Суперкубка Испании и кубка Лиги чемпионов, а также победителем Кубка Испании.