Это'О назвал Фати наследником Месси

Бывший нападающий «Анжи» и «Барселоны» Самюэль Это'О высоко оценил потенциал форварда каталонцев Ансу Фати. Камерунец считает, что именно 18-летний форвард станет в будущем заменой Лионелю Месси.

— Думаю, это игрок на будущее, — цитирует TyC Sports Это'О. — В настоящее время он делает невероятные вещи, поэтому я думаю, что клубу необходимо подготовиться и хорошо о нем позаботиться. Это тот, кто заменит Месси.