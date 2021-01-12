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Это'О назвал Фати наследником Месси

17:38
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Бывший нападающий «Анжи» и «Барселоны» Самюэль Это'О высоко оценил потенциал форварда каталонцев Ансу Фати. Камерунец считает, что именно 18-летний форвард станет в будущем заменой Лионелю Месси.

— Думаю, это игрок на будущее, — цитирует TyC Sports Это'О. — В настоящее время он делает невероятные вещи, поэтому я думаю, что клубу необходимо подготовиться и хорошо о нем позаботиться. Это тот, кто заменит Месси.

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