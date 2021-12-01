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Это'О назвал Бензема богом «Реала»

02:04
Карим Бензема. Фото Instagram
Карим Бензема. Фото Instagram
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Экс-нападающий «Барселоны» и «Анжи» Самюэль Это'О считает Карима Бензема лучшим игроком «Реала». Камерунец начинал свою карьеру в Испании в «Реале».

«Карим — лидер «Реала». Бензема сегодня в Мадриде — Бог. Криштиану ушел, а Бензема здесь. «Реал» продолжает побеждать, потому что здесь Бензема», — цитирует AS Это'О.

В этом сезоне Бензема сыграл в 18 матчах во всех турнирах, забил 16 голов и сделал 8 голевых передач.

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Евгений Козинов все материалы автора

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