Это'О назвал Бензема богом «Реала»

Экс-нападающий «Барселоны» и «Анжи» Самюэль Это'О считает Карима Бензема лучшим игроком «Реала». Камерунец начинал свою карьеру в Испании в «Реале».

«Карим — лидер «Реала». Бензема сегодня в Мадриде — Бог. Криштиану ушел, а Бензема здесь. «Реал» продолжает побеждать, потому что здесь Бензема», — цитирует AS Это'О.

В этом сезоне Бензема сыграл в 18 матчах во всех турнирах, забил 16 голов и сделал 8 голевых передач.