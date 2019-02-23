"Это всего пятый по силе футболист в мире". Радимов и Калиниченко в восторге от игры Месси

Бывший полузащитник "Зенита" Владислав Радимов и экс-хавбек "Спартака" Максим Калиниченко остались в восторге от игры форварда "Барселоны" Лионеля Месси в матче 25-го тура чемпионата Испании против "Севильи" (4:2). 31-летний аргентинец оформил хет-трик.

- Глядя на игру Месси, почему-то кажется, что никто не сможет им управлять так виртуозно, даже играя в приставку! Ну нереально ... и это всего пятый по силе футболист в мире ... что же творят первые четверо, - написал Радимов в своем Твиттере.

- Влад, он реальный инопланетянин! А в приставку люди играют, - ответил Калиниченко.

- Я по телевизору, глазами не всегда успеваю понять, что он сделал... а он это ногами совершил. Хорошо, хоть повторы есть, - написал Радимов.

Глядя на игру Месси , почему то кажется, что никто не сможет им управлять так виртуозно , даже играя в приставку !!!-))) ну нереально ...и это всего 5ый по силе футболист в мире ...что же творят первые четверо 😳 – Владислав Радимов (@radimov02) 23 февраля 2019 г.

В текущем сезоне Месси провел 32 матча за "Барселону", в которых забил 33 гола и отдал 13 результативных передач.

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