«Это самый важный матч на клубном уровне в мире». Тебас — об эль-класико
Президент ла лиги Хавьер Тебас уверен, что матч между «Реалом» и «Барселоной» остается самым популярным событием в футболе. Также он отметил, что нет проблемы в том, что игра пройдет без зрителей.
— Эль-класико по-прежнему остается эль-класико, — приводит AFP слова Тебаса. — Для лиги это еще один матч, но из-за интриги и международной привлекательности... это два крупнейших клуба в мире, которые встречаются лицом к лицу. Это все еще самый важный матч на клубном уровне в мире.
Любой футбольный матч без болельщиков проигрывает фундаментальную часть игры. Но у нас было более 300 матчей, сыгранных без фанатов, и мы видели, как игроки по-прежнему создают зрелище на поле. Фактически, телевизионные цифры подтверждают это. Люди все еще смотрят.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.