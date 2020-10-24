Президент ла лиги Хавьер Тебас уверен, что матч между «Реалом» и «Барселоной» остается самым популярным событием в футболе. Также он отметил, что нет проблемы в том, что игра пройдет без зрителей.

— Эль-класико по-прежнему остается эль-класико, — приводит AFP слова Тебаса. — Для лиги это еще один матч, но из-за интриги и международной привлекательности... это два крупнейших клуба в мире, которые встречаются лицом к лицу. Это все еще самый важный матч на клубном уровне в мире.

Любой футбольный матч без болельщиков проигрывает фундаментальную часть игры. Но у нас было более 300 матчей, сыгранных без фанатов, и мы видели, как игроки по-прежнему создают зрелище на поле. Фактически, телевизионные цифры подтверждают это. Люди все еще смотрят.