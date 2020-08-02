«Это неуважение к товарищам по команде». Президент «Барселоны» жестко раскритиковал Артура

Президент «Барселоны» Хосеп Бартомеу раскритиковал полузащитника каталонского клуба Артура. Хавбек, который со следующего сезона будет выступать за «Ювентус», решил не возвращаться из Бразилии, чтобы играть за каталонцев в оставшихся матчах Лиги чемпионов.

— То, как поступил Артур — это неуважение к товарищам по команде. Также он не уважает и наш клуб, — цитирует Бартомеу Sport.es. — Мы ведь боремся за победу в Лиге чемпионов! Перед таким важным турниром он решает не приезжать. Этому нет абсолютно никаких оправданий.

Мы договаривались, что Артур будет играть до конца всех турниров этого сезона. Его действия показывают его недисциплинированность. Открыто дело, будут штрафы. Артур даже не назвал причину! Но на днях мы поговорим с ним, он должен изложить свою версию.