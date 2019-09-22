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«Это нечто анекдотическое». Главный тренер «Гранады» — о лидерстве в чемпионате Испании

01:26
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Главный тренер «Гранады» Диего Мартинес прокомментировал победу над «Барселоной» (2:0) в пятом туре чемпионата Испании. Его команда возглавила турнирную таблицу.

— Я очень рад за команду, которая сделала что-то невероятно сложное, — цитирует Mundo Deportivo Мартинеса. — Очень тяжело играть на этом уровне концентрации и усилий против соперника, который является одним из лучших в мире. Мы старались действовать по нашему плану, много играя без мяча.

Лидерство в турнирной таблице? Это нечто анекдотическое. Мы должны насладиться моментом победы.

Чемпионат Испании: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и онлайн-трансляции матчей, календарь и результаты игр

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