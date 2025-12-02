ESPN: защитник «Барселоны» Араухо получил отпуск для решения психологических проблем

«Барселона» предоставила отпуск защитнику Рональду Араухо для решения психологических проблем, которые негативно сказывались на его игре в сезоне-2025/26, сообщает ESPN со ссылкой на источники.

26-летний уругваец сыграл 15 матчей за команду во всех турнирах, в матче общего этапа Лиги чемпионов с «Челси» (0:3) он получил красную карточку. Затем футболист пропустил игру чемпионата Испании с «Алавесом» (3:1), причём клуб первоначально объяснил его отсутствие желудочным недомоганием.

Перед матчем Ла Лиги с «Атлетико» главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик уточнил, что уругваец столкнулся с личными проблемами. Источник ESPN подтвердил, что физически Араухо готов к играм, но уже некоторое время испытывает психологические трудности и попросил у руководства время на восстановление.

Араухо играет за «Барселону» с октября 2020 года.