ESPN: защитник «Барселоны» Араухо получил отпуск для решения психологических проблем
«Барселона» предоставила отпуск защитнику Рональду Араухо для решения психологических проблем, которые негативно сказывались на его игре в сезоне-2025/26, сообщает ESPN со ссылкой на источники.
26-летний уругваец сыграл 15 матчей за команду во всех турнирах, в матче общего этапа Лиги чемпионов с «Челси» (0:3) он получил красную карточку. Затем футболист пропустил игру чемпионата Испании с «Алавесом» (3:1), причём клуб первоначально объяснил его отсутствие желудочным недомоганием.
Перед матчем Ла Лиги с «Атлетико» главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик уточнил, что уругваец столкнулся с личными проблемами. Источник ESPN подтвердил, что физически Араухо готов к играм, но уже некоторое время испытывает психологические трудности и попросил у руководства время на восстановление.
Араухо играет за «Барселону» с октября 2020 года.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Барселона
|7
|7
|0
|0
|31-7
|21
|
2
|Атлетико
|7
|5
|1
|1
|16-7
|16
|
3
|Бетис
|7
|5
|1
|1
|9-7
|16
|
4
|Реал
|7
|5
|0
|2
|18-8
|15
|
5
|Севилья
|7
|4
|1
|2
|10-9
|13
|
6
|Алавес
|7
|3
|2
|2
|11-6
|11
|
7
|Депортиво
|7
|2
|4
|1
|10-8
|10
|
8
|Реал Сосьедад
|7
|3
|1
|3
|9-13
|10
|
9
|Осасуна
|7
|2
|2
|3
|6-13
|8
|
10
|Р. Вальекано
|7
|2
|2
|3
|11-16
|8
|
11
|Вильярреал
|7
|2
|2
|3
|13-12
|8
|
12
|Атлетик
|6
|2
|2
|2
|7-6
|8
|
13
|Хетафе
|7
|2
|2
|3
|4-7
|8
|
14
|Сельта
|7
|1
|4
|2
|8-6
|7
|
15
|Эспаньол
|7
|2
|1
|4
|10-10
|7
|
16
|Расинг
|7
|2
|1
|4
|11-21
|7
|
17
|Леванте
|6
|1
|2
|3
|8-12
|5
|
18
|Эльче
|7
|1
|2
|4
|11-17
|5
|
19
|Валенсия
|7
|1
|1
|5
|4-13
|4
|
20
|Малага
|7
|0
|3
|4
|3-12
|3
|18.09
|22:00
|Эспаньол – Эльче
|1 : 3
|19.09
|15:00
|Осасуна – Р. Вальекано
|1 : 1
|19.09
|17:15
|Атлетик – Алавес
|0 : 0
|19.09
|19:30
|Сельта – Расинг
|5 : 0
|19.09
|22:00
|Севилья – Барселона
|1 : 3
|20.09
|15:00
|Хетафе – Малага
|1 : 0
|20.09
|17:15
|Атлетико – Реал
|2 : 1
|20.09
|19:30
|Депортиво – Бетис
|1 : 1
|20.09
|19:30
|Вильярреал – Леванте
|3 : 1
|20.09
|22:00
|Валенсия – Реал Сосьедад
|2 : 3
|Г
|
|
Рафинья
Барселона
|12
|
|
Серхио Камельо
Райо Вальекано
|7
|
|
Килиан Мбаппе
Реал
|7
|П
|
|
Энтони Гордон
Барселона
|4
|
|
Ламин Ямаль
Барселона
|4
|
|
Джоб Очинг
Реал Сосьедад
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Маркос Алонсо
Сельта
|5
|1
|2
|
|
Юри Берчиче
Атлетик
|5
|1
|2
|
|
Фредерико Редондо
Эльче
|5
|1
|1