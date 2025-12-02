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ESPN: защитник «Барселоны» Араухо получил отпуск для решения психологических проблем

Павел Лопатко

«Барселона» предоставила отпуск защитнику Рональду Араухо для решения психологических проблем, которые негативно сказывались на его игре в сезоне-2025/26, сообщает ESPN со ссылкой на источники.

26-летний уругваец сыграл 15 матчей за команду во всех турнирах, в матче общего этапа Лиги чемпионов с «Челси» (0:3) он получил красную карточку. Затем футболист пропустил игру чемпионата Испании с «Алавесом» (3:1), причём клуб первоначально объяснил его отсутствие желудочным недомоганием.

Перед матчем Ла Лиги с «Атлетико» главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик уточнил, что уругваец столкнулся с личными проблемами. Источник ESPN подтвердил, что физически Араухо готов к играм, но уже некоторое время испытывает психологические трудности и попросил у руководства время на восстановление.

Араухо играет за «Барселону» с октября 2020 года.

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ФК Барселона
Рональд Араухо
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Ямаль: «Хочу идти своим путем, а не быть Лионелем Месси»

«Райо Вальекано» и «Валенсия» сыграли вничью в Ла лиге
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Барселона 7 7 0 0 31-7 21
2
 Атлетико 7 5 1 1 16-7 16
3
 Бетис 7 5 1 1 9-7 16
4
 Реал 7 5 0 2 18-8 15
5
 Севилья 7 4 1 2 10-9 13
6
 Алавес 7 3 2 2 11-6 11
7
 Депортиво 7 2 4 1 10-8 10
8
 Реал Сосьедад 7 3 1 3 9-13 10
9
 Осасуна 7 2 2 3 6-13 8
10
 Р. Вальекано 7 2 2 3 11-16 8
11
 Вильярреал 7 2 2 3 13-12 8
12
 Атлетик 6 2 2 2 7-6 8
13
 Хетафе 7 2 2 3 4-7 8
14
 Сельта 7 1 4 2 8-6 7
15
 Эспаньол 7 2 1 4 10-10 7
16
 Расинг 7 2 1 4 11-21 7
17
 Леванте 6 1 2 3 8-12 5
18
 Эльче 7 1 2 4 11-17 5
19
 Валенсия 7 1 1 5 4-13 4
20
 Малага 7 0 3 4 3-12 3
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38 тур
18.09 22:00 Эспаньол – Эльче 1 : 3
19.09 15:00 Осасуна – Р. Вальекано 1 : 1
19.09 17:15 Атлетик – Алавес 0 : 0
19.09 19:30 Сельта – Расинг 5 : 0
19.09 22:00 Севилья – Барселона 1 : 3
20.09 15:00 Хетафе – Малага 1 : 0
20.09 17:15 Атлетико – Реал 2 : 1
20.09 19:30 Депортиво – Бетис 1 : 1
20.09 19:30 Вильярреал – Леванте 3 : 1
20.09 22:00 Валенсия – Реал Сосьедад 2 : 3
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ЖК
Г
Рафинья
Рафинья

Барселона

 12
Серхио Камельо
Серхио Камельо

Райо Вальекано

 7
Килиан Мбаппе
Килиан Мбаппе

Реал

 7
П
Энтони Гордон
Энтони Гордон

Барселона

 4
Ламин Ямаль
Ламин Ямаль

Барселона

 4
Джоб Очинг
Джоб Очинг

Реал Сосьедад

 3
И К Ж
Маркос Алонсо
Маркос Алонсо

Сельта

 5 1 2
Юри Берчиче
Юри Берчиче

Атлетик

 5 1 2
Фредерико Редондо
Фредерико Редондо

Эльче

 5 1 1
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