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ESPN: отношения Зидана и Бэйла достигли критической точки

16:50
Гарет Бэйл и Зинедин Зидан. Фото Reuters
Гарет Бэйл и Зинедин Зидан. Фото Reuters
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Отношения главного тренера «Реала» Зинедина Зидана с нападающим команды Гаретом Бэйлом окончательно испортились, сообщает ESPN.

Издание, ссылаясь на источник из клуба, сообщает, что у тренера конфликт с футболистом и это «личные счеты». По информации источника, француз и валлиец поссорились после финала ЛЧ-2017/18 против «Ливерпуля» (3:1), в котором Бэйл забил 2 мяча. Сообщается, что Бэйл расстроен отношением к себе и тем, что он часто оказывается на скамейке запасных в важных матчах, несмотря на работу на тренировках. Зидан старается не показывать конфликта на публике, однако на самом деле был бы рад уходу Бэйла.

В сезоне-2019/20 Бэйл провел за «Реал» 20 матчей, на его счету 3 гола и 2 результативных передачи.

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