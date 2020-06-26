ESPN: отношения Зидана и Бэйла достигли критической точки

Отношения главного тренера «Реала» Зинедина Зидана с нападающим команды Гаретом Бэйлом окончательно испортились, сообщает ESPN.

Издание, ссылаясь на источник из клуба, сообщает, что у тренера конфликт с футболистом и это «личные счеты». По информации источника, француз и валлиец поссорились после финала ЛЧ-2017/18 против «Ливерпуля» (3:1), в котором Бэйл забил 2 мяча. Сообщается, что Бэйл расстроен отношением к себе и тем, что он часто оказывается на скамейке запасных в важных матчах, несмотря на работу на тренировках. Зидан старается не показывать конфликта на публике, однако на самом деле был бы рад уходу Бэйла.

В сезоне-2019/20 Бэйл провел за «Реал» 20 матчей, на его счету 3 гола и 2 результативных передачи.