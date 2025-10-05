ESPN: Мбаппе и Мастантуоно травмировались в матче с «Вильярреалом»
Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе и полузащитник мадридцев Франко Мастантуоно получили травмы в матче 8-го тура ла лиги против «Вильярреала» (3:1), сообщает ESPN.
По данным источника, у 26-летнего француза растяжение связок лодыжки, а у 18-летнего аргентинца — перегрузка подколенных сухожилий.
Мбаппе в игре с «Вильярреалом» забил один из голов «Реала». Он отличился на 81-й минуте.
Сборная Франции, капитаном которой является Мбаппе, 10 октября сыграет с командой Азербайджана в матче отборочного турнира чемпионата мира-2026.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Реал
|8
|7
|0
|1
|19-9
|21
|
2
|Барселона
|7
|6
|1
|0
|21-5
|19
|
3
|Вильярреал
|8
|5
|1
|2
|14-8
|16
|
4
|Эльче
|7
|3
|4
|0
|10-6
|13
|
5
|Атлетик
|8
|4
|1
|3
|9-9
|13
|
6
|Эспаньол
|7
|3
|3
|1
|10-9
|12
|
7
|Бетис
|7
|3
|3
|1
|11-7
|12
|
8
|Атлетико
|7
|3
|3
|1
|14-9
|12
|
9
|Хетафе
|8
|3
|2
|3
|9-11
|11
|
10
|Севилья
|7
|3
|1
|3
|11-10
|10
|
11
|Осасуна
|8
|3
|1
|4
|7-8
|10
|
12
|Алавес
|7
|2
|2
|3
|6-7
|8
|
13
|Валенсия
|8
|2
|2
|4
|10-14
|8
|
14
|Леванте
|8
|2
|2
|4
|13-14
|8
|
15
|Овьедо
|8
|2
|0
|6
|4-14
|6
|
16
|Жирона
|8
|1
|3
|4
|5-17
|6
|
17
|Р. Сосьедад
|7
|1
|2
|4
|7-11
|5
|
18
|Сельта
|7
|0
|5
|2
|6-9
|5
|
19
|Р. Вальекано
|7
|1
|2
|4
|7-10
|5
|
20
|Мальорка
|8
|1
|2
|5
|7-13
|5
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|3.10
|22:00
|
Осасуна – Хетафе
|2 : 1
|4.10
|15:00
|
Овьедо – Леванте
|0 : 2
|4.10
|17:15
|
Жирона – Валенсия
|2 : 1
|4.10
|19:30
|
Атлетик – Мальорка
|2 : 1
|4.10
|22:00
|
Реал – Вильярреал
|3 : 1
|5.10
|15:00
|
Алавес – Эльче
|- : -
|5.10
|17:15
|
Севилья – Барселона
|- : -
|5.10
|19:30
|
Эспаньол – Бетис
|- : -
|5.10
|19:30
|
Р. Сосьедад – Р. Вальекано
|- : -
|5.10
|22:00
|
Сельта – Атлетико
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
Реал
|9
|
|
Хулиан Альварес
Атлетико
|6
|
|
Карл Этта Эйонг
Леванте
|5
|П
|
|
Луис Милья
Хетафе
|5
|
|
Маркус Рэшфорд
Барселона
|4
|
|
Винисиус Жуниор
Реал
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Серхио Камельо
Райо Вальекано
|5
|1
|2
|
|
Федерико Виньяс
Овьедо
|6
|1
|2
|
|
Александр Серлот
Атлетико
|6
|1
|2
Новости