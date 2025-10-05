ESPN: Мбаппе и Мастантуоно травмировались в матче с «Вильярреалом»

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе и полузащитник мадридцев Франко Мастантуоно получили травмы в матче 8-го тура ла лиги против «Вильярреала» (3:1), сообщает ESPN.

По данным источника, у 26-летнего француза растяжение связок лодыжки, а у 18-летнего аргентинца — перегрузка подколенных сухожилий.

Мбаппе в игре с «Вильярреалом» забил один из голов «Реала». Он отличился на 81-й минуте.

Сборная Франции, капитаном которой является Мбаппе, 10 октября сыграет с командой Азербайджана в матче отборочного турнира чемпионата мира-2026.