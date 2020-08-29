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ESPN: игроки «Реала» потрясены новостями о желании Месси покинуть «Барселону»

08:37
Лионель Месси. Фото Reuters
Лионель Месси. Фото Reuters
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Игроки «Реала» эмоционально отреагировали на новость о том, что капитан «Барселоны» Лионель Месси намерен покинуть каталонский клуб.

Как пишет ESPN, ссылаясь на источник, близкий к футболистам, игроки мадридского клуба были потрясены новостями о том, что Месси уведомил «Барсу» о желании уйти.

Сначала игроки с недоверием отнеслись к этой информации: футболисты «Реала» не верили, что аргентинец всерьез намерен сменить клуб.

Игроки мадридского клуба были шокированы тем, что Месси форсирует свой уход из «Барсы» в столь сложный момент для клуба. Кроме того, их удивило то, как игрок решил действовать в этом вопросе.

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