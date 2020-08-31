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ESPN: «Барселона» отпустит Месси, если аргентинец откажется от зарплаты и пропустит сезон

19:56
Лионель Месси. Фото Reuters
Лионель Месси. Фото Reuters
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«Барселона» не намерена отпускать нападающего Лионеля Месси в другой клуб в это межсезонье, сообщает ESPN.

Руководители каталонского клуба считают, что единственный юридически легальный способ для игрока покинуть команду — это пропустить следующий сезон.

Месси хочет покинуть «Барселону», воспользовавшись опцией в контракте, согласно которой он имеет право уйти бесплатно в конце каждого сезоне. В каталонском клубе интерпретируют этот пункт таким образом, что 33-летний форвард должен отказаться от зарплаты на год, а также не сможет подписать контракт с новой командой до следующего лета. В 2021 году у него истечет соглашение с «Барселоной».

Напомним, Месси является воспитанником сине-гранатовых. В минувшем сезоне он провел за клуб 44 матча во всех турнирах, забил 31 гол и сделал 26 результативных переда

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