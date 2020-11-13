ESPN: «Барселона» должна выплатить Месси 33 миллиона евро бонуса за лояльность
«Барселона» должна выплатить капитану команды Лионелю Месси бонус за лояльность в размере 33 миллионов евро следующим летом, сообщает ESPN.
Бонус полагается 33-летнему аргентинцу по условиям 4-летнего контракта, подписанного в 2017 году. В феврале 2020 года Месси получил первую часть бонуса за лояльность, также равную 33 миллионам.
Также сообщается, что Месси за продление соглашения получил бонус около 100 миллионов евро, которые выплачивались ему в течение действия срока контракта.
В августе Месси отказался тренироваться в составе «Барселоны». Аргентинец заявил, что больше не считает себя игроком каталонского клуба. На решение нападающего повлияли неудачные выступления команды в Лиге чемпионов на протяжении нескольких последних сезонов.
По мнению Месси, он был вправе покинуть «Барселону» в качестве свободного агента в связи с наличием в действующем соглашении соответствующего пункта. Руководство команды, в свою очередь, угрожало футболисту штрафом за пропуск тренировок.
В сентябре Месси заявил, что продолжит выступления за «Барселону». По словам аргентинца, он хотел покинуть клуб, но руководство команды заявило, что это возможно, только если за него выплатят отступные в размере 700 млн.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.