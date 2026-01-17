«Жирона» выиграла у «Эспаньола»

«Жирона» переиграла «Эспаньол» в матче 20-го тура чемпионата Испании — 2:0. Игра прошла на стадионе «Корнелья-Эль Прат».

В конце первого тайма Владислав Ванат с пенальти открыл счет. В концовке второй половины он оформил дубль, реализовав еще один одиннадцатиметровый.

«Жирона» набрала 24 очка и поднялась на 9-е место в турнирной таблице Ла лиги. «Эспаньол» идет на 5-й строчке — 34 очка.