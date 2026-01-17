«Жирона» выиграла у «Эспаньола»
«Жирона» переиграла «Эспаньол» в матче 20-го тура чемпионата Испании — 2:0. Игра прошла на стадионе «Корнелья-Эль Прат».
В конце первого тайма Владислав Ванат с пенальти открыл счет. В концовке второй половины он оформил дубль, реализовав еще один одиннадцатиметровый.
«Жирона» набрала 24 очка и поднялась на 9-е место в турнирной таблице Ла лиги. «Эспаньол» идет на 5-й строчке — 34 очка.
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3
|Вильярреал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Атлетико
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Бетис
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
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|0
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|0
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|0
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|0
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|Р. Сосьедад
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|0
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11
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12
|Атлетик
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|0
|0
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|0
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13
|Севилья
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Алавес
|0
|0
|0
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|0-0
|0
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15
|Эльче
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Леванте
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Осасуна
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Расинг
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Депортиво
|0
|0
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20
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|15.08
|20:30
|Алавес – Хетафе
|- : -
|15.08
|22:30
|Севилья – Р. Вальекано
|- : -
|16.08
|18:00
|Расинг – Вильярреал
|- : -
|16.08
|20:00
|Эспаньол – Леванте
|- : -
|16.08
|22:30
|Сельта – Осасуна
|- : -
|17.08
|22:00
|Депортиво – Эльче
|- : -
|19.08
|22:00
|Атлетико – Малага
|- : -
|25.08
|22:00
|Валенсия – Бетис
|- : -
|26.08
|22:00
|Реал – Р. Сосьедад
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|27.08
|22:00
|Барселона – Атлетик
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