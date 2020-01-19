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«Эспаньол» выиграл у «Вильярреала», Касорла отличился с пенальти

19:58
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«Вильярреал» проиграл «Эспаньолу» (1:2) в матче 20-го тура чемпионата Испании.

Чемпионат Испании. Лига 1

20-й тур

«Вильярреал» — «Эспаньол» — 1:2 (0:1)

Голы: Давид Лопес, 5 (0:1). Рауль де Томас, 47 (0:2). Касорла, 62 — с пенальти (1:2).

«Вильярреал»: Серхио Асенхо, Альбиоль, Марио Гаспар (Пенья, 69), Морено (Онтиверос, 80), Пау Торрес, Касорла, Иборра, Тригерос, Замбо (Мойсес Гомес, 54), Бакка, Чиквуэзе.

«Эспаньол»: Диего Лопес, Вила, Хави Лопес, Эспиноса, Давид Лопес (Итурраспе, 85), Налду, Дардер, Рока, Мелендо (Калеро, 75), Кальери (Виктор Санчес, 63), Рауль де Томас.

Предупреждения: Вила, 24. Хави Лопес, 32. Тригерос, 41. Рауль де Томас, 76.

Удаление: Хави Лопес, 59.

Судья: Гонсалес Фуэртес (Испания).

19 января. Вильярреал. Стадион «Эстадио де ла Керамика».

Вильярреал — Эспаньол

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