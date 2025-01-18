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Сегодня, 00:58

«Эспаньол» победил «Вальядолид»

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Эспаньол» переиграл «Вальядолид» в матче 20-го тура чемпионата Испании — 2:1. Игра прошла на стадионе «Корнелья-Эль Прат».

На 31-й минуте нападающий каталонской команды Хавьер Пуадо открыл счет. В начале второй половины гости отыгрались — забил защитник Хавьер Санчес. Победный мяч на счету Роберто Фернандеса Жана на 74-й минуте.

«Эспаньол» набрал 19 очков и занимает 17-е место в турнирной таблице. «Вальядолид» идет на 19-й строчке — 15 очков.

Испания. Ла Лига. 20-й тур
17 янв, 23:00. Stage Front Stadium (Корнелья-де-Льобрегат)
Эспаньол
2:1
Вальядолид

Футбол
ФК Вальядолид
ФК Эспаньол
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 И В Н П +/- О
1
 Атлетико 19 13 5 1 34-12 44
2
 Реал 19 13 4 2 43-19 43
3
 Барселона 19 12 2 5 51-22 38
4
 Атлетик 19 10 6 3 29-17 36
5
 Вильярреал 19 8 6 5 34-31 30
6
 Мальорка 19 9 3 7 19-21 30
7
 Р. Сосьедад 19 8 4 7 17-13 28
8
 Жирона 19 8 4 7 27-25 28
9
 Р. Вальекано 19 6 7 6 22-22 25
10
 Бетис 19 6 7 6 21-23 25
11
 Осасуна 19 6 7 6 23-28 25
12
 Сельта 19 7 3 9 28-30 24
13
 Севилья 19 6 5 8 21-28 23
14
 Лас-Пальмас 19 6 4 9 24-29 22
15
 Хетафе 19 4 7 8 13-16 19
16
 Леганес 19 4 7 8 18-29 19
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 Эспаньол 20 5 4 11 19-32 19
18
 Алавес 19 4 5 10 21-31 17
19
 Вальядолид 20 4 3 13 14-39 15
20
 Валенсия 19 2 7 10 18-29 13
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17.01 23:00
Эспаньол – Вальядолид
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 - : -
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Леганес – Атлетико
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18.01 20:30
Бетис – Алавес
 - : -
18.01 23:00
Хетафе – Барселона
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19.01 16:00
Сельта – Атлетик
 - : -
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Реал – Лас-Пальмас
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Реал

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