«Эспаньол» победил «Вальядолид»

«Эспаньол» переиграл «Вальядолид» в матче 20-го тура чемпионата Испании — 2:1. Игра прошла на стадионе «Корнелья-Эль Прат».

На 31-й минуте нападающий каталонской команды Хавьер Пуадо открыл счет. В начале второй половины гости отыгрались — забил защитник Хавьер Санчес. Победный мяч на счету Роберто Фернандеса Жана на 74-й минуте.

«Эспаньол» набрал 19 очков и занимает 17-е место в турнирной таблице. «Вальядолид» идет на 19-й строчке — 15 очков.