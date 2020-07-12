«Эспаньол» уступил «Эйбару» и потерпел седьмое поражение подряд

«Эспаньол» в матче 36-го тура чемпионата Испании уступил «Эйбару» со счетом 0:2.

Дублем отличился Экспозито, который дважды пробил пенальти — во второй раз испанец добил после 11-метрового.

Для каталонского клуба это седьмое поражение подряд, команда уже вылетела в сегунду.

После этого матча «Эспаньол» с 24 очками остался на последнем месте в турнирной таблице, «Эйбар» с 39 очками — на 15-й строчке.

Чемпионат Испании. Лига 1

36-й тур

«Эспаньол» — «Эйбар» — 0:2 (0:2)

Голы: Экспосито, 25 — с пенальти (0:1). Экспосито, 36 (0:2).

Нереализованный пенальти: Экспосито, 36 (вратарь)

«Эспаньол»: Диего Лопес, Кабрера, Вила, Эспиноса, Давид Лопес, Гомес, Рока (Дардер, 85), Мелендо (Меламед, 73), Эмбарба (У Лэй, 73), Кальери, Кампусано (Рауль де Томас, 59).

«Эйбар»: Дмитрович, Бигас, Техеро (Арбилья, 76), Бургос, Рафа Суариш, Диоп (Оливейра, 90), Альварес, Кристофоро (Де Бласис, 77), Экспосито (Атиенса, 90), Кике (Серхио Энрич, 65), Инуи.

Предупреждения: Вила, 52. Рока, 58. Техеро, 65. Серхио Энрич, 76.

Судья: дель Серро Гранде (Испания).

12 июля. Корнелья-де-Льобрегат. Стадион «РКДЭ Стэдиум».