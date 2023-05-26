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Сегодня, 03:13

«Эспаньол» требует аннулировать результат матча с «Атлетико» из-за ВАР

Евгений Козинов
Корреспондент
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&amp;quot;Эспаньол&amp;quot; и &amp;quot;Атлетико&amp;quot; перед матчем.
Фото Global Look Press

«Эспаньол» выступил с официальным заявлением по поводу ничьей с «Атлетико» (3:3) в матче 36-го тура чемпионата Испании.

«После того, как матч против «Атлетико» завершился, «Эспаньол» официально запросил у технического комитета судей видео или фото докозательства, которые подтверждали бы справедливость второго гола мадридской команды, засчитанного судьями ВАР. Напомним, что, как установлено самим регламентом, для изменения решения должны быть неопровержимые и не подлежащие обжалованию кадры.

Сегодня днем ??мы получили ответ от лица, ответственного за проект ВАР, в котором он сообщает нам, что в соответствии с действующими правилами они не могут предоставить нам изображения или разговоры относительно решений арбитров, а изображение, использованное для отмены решения судьи и подтверждения второго гола «Атлетико», было изображением, показанным по телевидению, с «камеры-паука», — говорится в сообщении.

«Эспаньол» настаивает на том, что считает свои права нарушенными, и просит, чтобы было заключено соглашение об аннулировании матча с «Атлетико».

24&nbsp;мая. &laquo;Эспаньол&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Атлетико&raquo;&nbsp;&mdash; 3:3. «Эспаньол» отыгрался с 0:3 против «Атлетико»
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«Эспаньол» недоволен отменой красной карточки Винисиуса
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Барселона 36 27 4 5 66-18 85
2
 Реал 36 23 5 8 72-34 74
3
 Атлетико 36 22 7 7 66-30 73
4
 Р. Сосьедад 36 20 8 8 48-32 68
5
 Вильярреал 36 19 6 11 56-36 63
6
 Бетис 36 16 8 12 43-39 56
7
 Осасуна 36 14 8 14 34-39 50
8
 Атлетик 36 14 8 14 46-41 50
9
 Жирона 36 13 10 13 56-51 49
10
 Севилья 36 13 10 13 45-50 49
11
 Мальорка 36 13 8 15 34-40 47
12
 Р. Вальекано 36 12 10 14 43-49 46
13
 Валенсия 36 11 7 18 39-42 40
14
 Сельта 36 10 10 16 41-51 40
15
 Альмерия 36 11 6 19 46-62 39
16
 Кадис 36 9 11 16 28-52 38
17
 Вальядолид 36 11 5 20 33-63 38
18
 Хетафе 36 9 11 16 32-44 38
19
 Эспаньол 36 8 11 17 47-64 35
20
 Эльче 36 4 9 23 28-66 21
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23.05 20:30
Сельта – Жирона
 1 : 1
23.05 20:30
Р. Сосьедад – Альмерия
 1 : 0
23.05 23:00
Вальядолид – Барселона
 3 : 1
24.05 20:30
Эльче – Севилья
 1 : 1
24.05 20:30
Реал – Р. Вальекано
 2 : 1
24.05 20:30
Вильярреал – Кадис
 2 : 0
24.05 23:00
Бетис – Хетафе
 0 : 1
24.05 23:00
Эспаньол – Атлетико
 3 : 3
25.05 20:30
Мальорка – Валенсия
 1 : 0
25.05 22:30
Осасуна – Атлетик
 2 : 0
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Роберт Левандовски

Барселона

 23
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 18
Хосе Луис Санмартин Хоселу

Хосе Луис Санмартин Хоселу

Эспаньол

 16
П
Антуан Гризманн

Антуан Гризманн

Атлетико

 13
Винисиус Жуниор

Винисиус Жуниор

Реал

 10
Микель Мерино

Микель Мерино

Реал Сосьедад

 9
И К Ж
Херман Пеццела

Херман Пеццела

Бетис

 30 3 4
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Луис Фелипе

Бетис

 22 3 3
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Кадис

 25 3 3
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