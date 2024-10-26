Дубль Лукебакио принес «Севилье» победу над «Эспаньолом»

«Севилья» на выезде победила «Эспаньол» в матче 11-го тура ла лиги — 2:0.

У гостей дубль оформил Доди Лукебакио.

«Севилья» набрала 15 очков и поднялась на 9-е место в таблице ла лиги. «Эспаньол» с 10 очками — на 15-й строчке.